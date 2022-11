Na terça-feira, às 17:00, o ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, vai reunir-se no Ministério com jovens ativistas, que nas manifestações têm pedido o fim dos combustíveis fósseis até 2030 e também sua demissão. Os jovens acusam António Costa Silva de ter dito que não tem preconceitos contra projetos de exploração de gás.

Na noite de hoje, a porta-voz dos jovens, Alice Gato, disse à Lusa que os jovens decidiram acabar com todas as ocupações e concentrarem-se na terça-feira às 16:15 no Liceu Camões, de onde farão uma marcha até ao Ministério da Economia.

Segundo Alice Gato, no final da reunião com o governante, serão anunciadas novas formas de luta. As ocupações continuam na próxima primavera dizem também os jovens em comunicado.

