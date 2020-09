Willy Monteiro Duarte morreu "depois de ter sido espancado até à morte" após ter tentado acalmar uma rixa junto a um estabelecimento de diversão noturna, noticiou no domingo o jornal italiano La Republicca.

De acordo com o diário, Willy estava acompanhado de um amigo, tendo este sido atacado por um grupo. A vítima mortal terá intervindo e pedido aos agressores para que estes parassem, mas o grupo de quatro jovens acabou por agredir Willy Monteiro Duarte.

A mesma publicação refere que os suspeitos da morte do jovem têm idades entre os 22 e os 26 anos e estavam já identificados pelas forças de segurança.

Citada pelo diário Il Messaggero, a irmã de Willy, Milena, disse que a família está "atordoada" pelo assassinato do seu irmão.

O pai do rapaz que escapou ao ataque referiu que o seu filho "era muito próximo de Willy" e que este "está em choque".

"O pobre rapaz morreu porque estava no lugar errado à hora errada", diz, citado pelo La Republicca.

Filho de pais cabo-verdianos que se mudaram para Paliano, na província de Frosinone, há cerca de 30 anos, Willy Monteiro Duarte nasceu, tal como a irmã, em Roma, e estava integrado na vida de Paliano, tendo participado na equipa de futebol local, o ASD Paliano

Pelos amigos, segundo o Il Messaggero, Willy é recordado como um jovem que "sempre ajudou toda a gente" e como o mais "sério e sensato" do grupo.

Willy tinha deixado o clube para perseguir o objetivo de ser 'chef' de cozinha. Estudou num hotel em Fiuggi e, nos últimos dois anos, tinha-se dedicado ao trabalho nas cozinhas.

O futebol era outro sonho do jovem com ascendência cabo-verdiana. Adepto da AS Roma, conta o Il Messaggero que este imaginava entrar em campo com a camisola de Francesco Totti, um ídolo do clube romano.

Durante a manhã de hoje, a AS Roma partilhou, nas suas plataformas 'online' uma breve homenagem a Willy Monteirp.

"Willy Monteiro Duarte sonhava em um dia envergar a camisola 'giallorossi' da sua amada AS Roma. Esse sonho terminou na noite passada, nas circunstâncias mais trágicas e brutais. As nossas condolências à família e amigos do Willy", escreveu o clube, partilhando uma foto do jovem.

O presidente da câmara de Paliano, Domenico Alfieri, em sinal de luto, decretou um dia de luto na localidade e mandatou o cancelamento de todos os eventos desportivos previstos para domingo.

JYO // PJA

Lusa/Fim