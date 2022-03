José Ramos-Horta vence na Austrália, em votação marcada por emoção

José Ramos-Horta foi o candidato mais votado nas eleições presidenciais na Austrália, conseguindo 160 votos ou 45,85% do total, à frente do atual chefe de Estado, Francisco Guterres Lú-Olo, que obteve 98 votos ou 28,08% do total.