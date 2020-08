"Provocamos este encontro com o objetivo de protestar contra os acontecimentos na rádio, uma grave violação da liberdade de expressão. Estamos a pressionar as autoridades competentes na matéria para agir no sentido de traduzir à justiça os responsáveis", afirmou Diamantino Domingos Lopes, secretário-geral do Sindicato de Jornalistas guineense.

Além da vigília, o Sindicato de Jornalistas pediu também aos órgãos de comunicação social para realizarem um dia de silêncio, sem notícias, reportagens e programas.