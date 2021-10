Segundo a Sinfonietta de Braga, que responde pela organização, com o apoio do município, as jornadas integram ainda uma 'masterclass' de violino, dirigida pelo professor Luís Pacheco Cunha, e um recital pelo Duo Lawson & Lawson.

O objetivo das jornadas é "celebrar não unicamente o violino, mas todos os instrumentos de corda friccionada".

Na exposição de instrumentos e arcos antigos Florian Leonhard o destaque vai para o "violeiro" italiano Antonio Stradivari.

A exposição destina-se, sobretudo, aos instrumentistas profissionais e estará patente no Mercado Cultural do Carandá, em Braga.

Na 'masterclass' de violino, os alunos terão aulas de técnica e aperfeiçoamento instrumental.

No recital que encerra as jornadas, o Duo Lawson & Lawson "evidenciará o lirismo e virtuosismo do violino patente na obra de compositores como C. Franck (1822-1890), E. Ysaÿe (1858-1931) ou F. Waxman (1906-1967)".

O recital "conjuga-se" com a exposição, dando a conhecer a identidade tímbrica de cada instrumento exposto.

Entre os vários instrumentos a serem executados pelo violinista luso-americano internacional Eliot Lawson pontificará um exemplar do italiano Antonio Stradivari.

As I Jornadas do Violino tiveram lugar em 2019, mas em 2020 não se realizaram devido à pandemia de covid-19.

