A Câmara Municipal da Guarda divulgou hoje a agenda do TMG para o primeiro mês de 2021 que tem a programação "ainda condicionada pela pandemia" causada pela covid-19.

A fonte refere que, no mês de janeiro, são destaques "o concerto solidário de Jorge Palma, no dia 08, e o regresso da ópera aos palcos do TMG com 'O Barbeiro de Sevilha' de Giaccomo Rossini, a 30 de janeiro".

"O concerto de Jorge Palma está integrado numa campanha solidária da Missão Continente denominada 'Todos Por Todos' e as receitas e alimentos revertem para a União Audiovisual, uma entidade que surgiu durante a pandemia para apoiar os trabalhadores da cultura que perderam o emprego. A campanha envolve 11 salas de espetáculos de todo o país, onde se integra o TMG", é referido na nota enviada à agência Lusa.

A autarquia acrescenta que janeiro marca o regresso da ópera ao TMG, com a Operarte - Companhia de Ópera de Portugueses, que apresentará no palco do grande auditório "uma das óperas mais famosas de todos os tempos", a "história do barbeiro Fígaro, numa Sevilha a fervilhar de atividade".

No primeiro mês de 2021 a agenda do Teatro da Guarda também destaca dois espetáculos no âmbito da atividade Famílias ao Teatro: "Car12 -- A Grande Viagem", pelo ACERT (dia 09, às 16:30) e o novo circo de "This is me", da Companhia Chapitô (dia 23, também às 16:30).

Na música são, ainda, anunciados concertos de Samuel Úria (dia 14) e outro do guardense João Amaro (15).

Na galeria de arte do TMG vai estar patente ao público, entre 22 de janeiro e 13 de março, a exposição de fotografia "O Tempo das Mulheres" de Alfredo Cunha, numa iniciativa do Centro de Estudos Ibéricos.

Segundo a nota, a exposição de fotografia é uma atividade reposta pelo TMG, no âmbito do cancelamento de iniciativas por causa da pandemia.

É ainda anunciado que devido às restrições, o TMG passa a divulgar a agenda de atividades mensalmente.

Na nova modalidade, adaptada às circunstâncias da pandemia de covid-19, "há menos atividades, mas igual qualidade e diversidade de atividades".

Em janeiro serão mantidos os horários dos espetáculos para as 19:00 durante os dias de semana e às 18:00 nos feriados e fins de semana, segundo a autarquia da Guarda.

