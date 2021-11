"Não. Não precisamos de conselhos, somos uma democracia sólida, há continuidade das instituições e, portanto, o futuro nosso é risonho, estou convencido disso", afirmou Jorge Carlos Fonseca, questionado pelos jornalistas à entrada do palácio da Assembleia Nacional, na Praia, que se reúne hoje em sessão especial de investidura do novo Presidente, José Maria Neves, que venceu as eleições presidenciais de 17 de outubro.

"Nós somos uma democracia, é normal haver transição de poderes. Tenho muita confiança na democracia cabo-verdiana, nas nossas instituições. E o país vai atingir a sua grande ambição, que é ser um país desenvolvido, livre, democrático, justo, capaz de proporcionar a todos os cabo-verdianos o verdadeiro bem-estar", acrescentou Jorge Carlos Fonseca, que termina hoje o segundo e último mandato como chefe de Estado cabo-verdiano.

Poucos minutos antes de passar o poder a José Maria Neves, Jorge Carlos Fonseca assumiu ver o processo "com toda a tranquilidade e com muita confiança" no futuro.

"Estou muito feliz", disse.

Antes, à entrada da cerimónia, o Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, perspetivou a continuidade de fortes ligações entre os dois países e com o novo Presidente cabo-verdiano.

"Espero o melhor para Cabo Verde, que merece tudo, e o melhor para as relações entre Portugal e Cabo Verde. É um grande amigo de Portugal", disse Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, que também participa nesta cerimónia, afirmou-se "satisfeito" pela presença na investidura de José Maria Neves, antigo presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), de 61 anos.

"Somos irmãos", disse Embaló, quando questionado sobre o futuro das relações entre os dois países.

Participam nesta cerimónia ainda os Presidentes de Angola, João Lourenço, do Gana, Nana Akufo-Addo, e do Senegal, Macky Sall.

Marcam presença também o vice-Presidente do Brasil, general Hamilton Mourão, o Secretário do Trabalho dos Estados Unidos da América, Marty Walsh, a ministra para a Igualdade de Género, Diversidade e Igualdade de Oportunidades de França, Elisabeth Moreno, o presidente da Câmara dos Deputados da Guiné-Equatorial, Mohaba Messu, o presidente da Assembleia de São Tomé e Príncipe, Delfim Neves, o secretário-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), Zacarias da Costa, e o presidente da Comissão da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), Jean Claude Kassi Brou.

