Joaquim Chissano diz que Forças Armadas devem ter "grande motivação" contra "terroristas"

O antigo Presidente moçambicano Joaquim Chissano pediu às Forças Armadas "grande motivação" no combate ao "terrorismo" no norte do país, assinalando que a ação de grupos armados tem alvos indiscriminados e está a provocar destruição.