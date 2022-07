Joana Gama dia 31 no Sardoal com concerto inspirado em obra de José Luís Peixoto

A pianista Joana Gama apresenta, no próximo dia 31, às 16:00, no Centro Cultural Gil Vicente, no Sardoal, Santarém, o concerto "Como uma paisagem imensa, a palma das mãos", baseado na obra "Onde", de José Luís Peixoto.