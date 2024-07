No processo migratório, há "uma grande alavanca para a coesão social", que "tem a ver com o reagrupamento familiar", porque vai dar um "sentido de vida" a quem chega, afirmou André Costa Jorge, em entrevista à Lusa.

Nestes processos, o primeiro a emigrar é normalmente o homem, mas é "muito importante que o Estado promova o reagrupamento familiar porque o facto de vir a família e as crianças produz contacto social" como a comunidade local.

Por outro lado, "grandes grupos de homens em conjunto" geram um "sentimento de insegurança" entre muitos portugueses, de que os políticos populistas se aproveitam.

Para tal, é necessário combater estereótipos e receios. "Quando eu conheço o outro, quando eu vejo que ele é em tantas coisas igual a mim e tem os mesmos anseios, dificuldades ou problemas, percebo que pode ser meu amigo".

Hoje em dia "vivemos num ritmo muito acelerado e queremos soluções imediatas e que tudo resulte imediatamente", mas "há matérias em que o tempo e a paciência virão a dar frutos". Isso só é possível, com políticas de integração, avisou.

O fecho dos países é a "receita para a derrota ou o caos no sentido de que não têm futuro sociedades fechadas sobre si próprias", sublinhou.

Para tal, é necessário que Portugal tenha políticas de habitação e educação que satisfaçam os portugueses e quem chega, mas os empresários devem ser envolvidos nesse processo.

A recente decisão de extinguir as manifestações de interesse, um recurso jurídico que permitia a regularização de quem chegava a Portugal com visto de turista, sem um investimento antecipado na rede consular -- a única porta de entrada agora autorizada - está a preocupar especialistas.

André Costa Jorge reconheceu que as migrações são um reflexo dos problemas de Portugal: "Nós não somos um país de planeamento, não apenas neste setor".

Apesar disso, "aplaudimos a existência de um plano para as migrações do Governo [apresentado no início de junho], não porque seja um plano perfeito, mas porque é importante haver um plano" e que os "políticos apresentem qual é a sua visão estratégica" para a área.

Para o dirigente, o plano deve ser mais concreto, com mais detalhe e deve incluir vários setores da sociedade portuguesa e não apenas os que lidam diretamente com os migrantes.

Já sobre o fim das manifestações de interesse, muito contestada por associações de imigrantes, André Costa Jorge admitiu um "sentimento ambivalente", referindo que "havia necessidade de dar um sinal para a sociedade portuguesa de que a situação de algum desgoverno, algum caos nas migrações tinha de parar" e esta decisão permitiu "dar a ideia de se estancar algo".

"As manifestações de interesse foram o mecanismo criado para resolver um problema que tem a ver com a falta de planeamento e de capacidade de ter processos claros, transparentes, efetivos e eficazes" na entrada de imigrantes, considerou.

Esse procedimento extraordinário passou a ser a regra na entrada de imigrantes devido aos problemas burocráticos nos outros tipos de vistos.

"O mecanismo provisório tornou-se definitivo", porque "temos uma máquina de Estado muito lenta, muito dependente de procedimentos lentos e burocráticos, que não andam ao ritmo da realidade do resto do mundo", afirmou.

Os imigrantes ficavam depois num limbo esperando vários anos pelo desenrolar do processo, sem poderem sair do país.

"A nossa sorte é que se tratava de cidadãos estrangeiros e, portanto, pessoas que estavam em situação de dependência e não fizeram barulho. Se tivesse acontecido com portugueses teria havido uma revolução nas ruas", considerou André Costa Jorge.

Apesar disso e do falhanço do modelo migratório português, hoje as "vítimas do sistema são vistas como os culpados porque o sistema não funciona".

Esta ausência de soluções para a entrada legal tornou "as pessoas vítimas de redes de tráfico dos passadores dos traficantes", afirmou, criticando quem se aproveite politicamente deste caso.

*** Paulo Agostinho (Texto), António Pedro Santos (Fotos) e Jorge Coutinho (Vídeo), da agência Lusa ***

PJA // ZO

Lusa/Fim