Em comunicado hoje divulgado, a Rede Aldeias do Xisto anunciou que o concerto de Salvador Sobral está agendado para o largo da Igreja Matriz da Aldeia do Xisto de Sarzedas, no concelho de Castelo Branco.

"A edição deste ano do XJazz inclui mais três espetáculos, cujos protagonistas e datas serão anunciados em breve", adianta a Rede na mesma nota.

Neste primeiro espetáculo, Salvador Sobral faz-se acompanhar por André Santos na guitarra e vai apresentar ao vivo, o seu mais recente álbum de estúdio, "bpm".

Desde 2012, o XJazz convida artistas nacionais e estrangeiros a imergirem na realidade das aldeias, cruzando a identidade cultural, as paisagens e as artes sonoras.

"A edição de 2021 reafirma a intenção de apresentar um programa artístico verdadeiramente enraizado no contexto e cultura dos lugares, beneficiando do seu contexto social e ambiental para momentos únicos de criação, fruição e partilha", conclui a nota.

Ao longo de mais de 10 anos, as Aldeias do Xisto já receberam 51 concertos e sete residências artísticas, no âmbito das quais foram editados quatro discos: "Guitolão", "Xisto", o disco homónimo dos 'Slow is Possible' e "Fonte Grande".

A Rede das Aldeias do Xisto, que é constituída por 27 aldeias, distribuídas pelo interior da região Centro de Portugal, "é um projeto de desenvolvimento sustentável, de âmbito regional, liderado pela ADXTUR (Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto), em parceria com 21 municípios da região Centro e com mais de 100 operadores privados que atuam no território".

CCC /JEF

Lusa/Fim