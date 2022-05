A iniciativa, organizada numa parceria com a Associação Portuguesa de Orquidofilia, estava prevista acontecer em 2020, mas a pandemia motivou o seu adiamento e a atual diretora do Jardim Botânico, Teresa Girão, decidiu retomar "os contactos que tinham ficado pendurados" e relançar o evento, afirmou a própria.

Duas das três salas da Estufa Tropical vão servir de palco para a Exposição, contando também com algumas conversas sobre orquídeas e a sua cultura, na Sala da Cultura Científica Jorge Paiva, disse à agência Lusa Teresa Girão.

Nas duas salas estarão expostos cerca de uma dezena de milhares de exemplares, para além de algumas orquídeas do Jardim Botânico que também estarão presentes, explicou.

Teresa Girão salienta que as orquídeas "têm muitos híbridos, com pessoas que se dedicam a manipular as flores e a criar novos híbridos e, por isso, a variedade é imensa".

"Nós, que não somos conhecedores de orquídeas, estamos habituados a ver o formato clássico que encontramos vulgarmente nalgumas floristas ou hortos, mas a variedade é enorme, desde feitios, tamanhos e cores. É uma variedade extraordinária e que cria uma legião de fãs", realçou.

A entrada na exposição, que tem um custo de três euros, contempla também a comercialização de orquídeas e outras plantas tropicais.

A exposição estará disponível para visita no dia 03 de junho, das 15:00 às 19:00, e a 04 e 05, entre as 10:00 e as 19:00.

JGA // JEF

Lusa/Fim