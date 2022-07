"Com a receção deste equipamento, passamos a estar melhor posicionados para assegurar a operação da lixeira de Hulene de forma segura e menos onerosa", disse o presidente do Município da Cidade de Maputo, Eneas Comiche, durante uma cerimónia simbólica para a receção do material.

O donativo é composto por quatro escavadeiras e duas retroescavadoras, equipamentos que vão permitir que a lixeira poupe cerca de 13 milhões de meticais (quase 200 mil euros) que eram despendidos mensalmente para alugar este tipo de máquinas, segundo o autarca da capital moçambicana.

O apoio "permitirá que os recursos até agora despendidos sejam orientados para outras intervenções de igual importância", acrescentou o autarca.

Na madrugada de 19 de fevereiro de 2018, uma parte da maior lixeira da capital, com a altura de um edifício de três andares, desabou devido à chuva forte e abateu-se sobre diversas habitações precárias do bairro em redor.

Dezasseis pessoas morreram no local, das quais sete eram crianças.

Desde o incidente de 2018, as autoridades municipais têm estado a receber diversos apoios para gestão de resíduos, com destaque para iniciativas apoiadas pelo próprio Governo do Japão, mas o encerramento, orçado em cerca de 110 milhões de dólares, segundo dados daquele ano, não tem ainda data prevista.

