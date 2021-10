"Quando se fala em privatização da Petrobras, isso entrou no nosso radar, mas privatizar qualquer empresa não é, como alguns pensam, pegar a empresa, botar na prateleira e, amanhã, quem der mais leva embora", disse Bolsonaro à rádio Caçula FM.

"É uma complicação enorme. Ainda mais quando se fala em combustível. Se você tirar o monopólio do Estado e colocar na mão de uma pessoa apenas fica a mesma coisa, talvez até pior", acrescentou.

O chefe de Estado brasileiro comentou a possibilidade de privatizar a petrolífera brasileira, que já tem participação privada e ações nas bolsas de valores do Brasil (B3) e do exterior num momento em que o Governo enfrenta críticas devidos à subida do preço dos combustíveis.

Jair Bolsonaro retomou declarações sobre a venda da participação governamental na Petrobras que iniciou há 10 dias quando criticou a política de preços da empresa e disse ter vontade de privatizar a estatal numa entrevista à rádio pernambucana Novas de Paz, de Pernambuco, ao ser questionado sobre o aumento do preço do gás de cozinha e dos combustíveis no país.

A Petrobras anunciou hoje o reajuste de 7,04% no preço dos combustíveis repassado às refinarias.

Nos últimos meses, o preço do petróleo tem aumentado no Brasil e no mercado internacional, ainda sob efeito da pandemia de covid-19, o que provocou um desajuste entre oferta e a procura do produto.

CYR // LFS

Lusa/Fim