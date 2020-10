O segundo prémio, no valor de 347.164,34 euros, vai contemplar dois apostadores no estrangeiro, enquanto o terceiro prémio, de 54.092,01 euros, vai ser entregue a três apostadores, também no estrangeiro.

A chave vencedora do concurso 081/2020 do Euromilhões, sorteada hoje, é composta pelos números 11 - 15 - 35 - 41 - 50 e pelas estrelas 05 e 08.

AFE // RBF

Lusa/Fim