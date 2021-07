Com o registo destes novos contágios, o país totaliza, até à data, 4.265.714 casos de pessoas que ficaram infetadas com o novo coronavírus (SARS-Cov-2), de acordo com o boletim informativo do Ministério da Saúde italiano.

Em termos de óbitos, o número total de mortes atribuídas à doença covid-19 no território italiano desde o início da crise pandémica, em fevereiro de 2020, elevou-se para 127.718.

Dos atuais 41.840 casos de covid-19 ativos em Itália, 1.234 são doentes que estão hospitalizados.

Destes casos de infeção, 180 são doentes que se encontram em unidades de cuidados intensivos (UCI).

A campanha de vacinação em Itália prossegue e foram administradas, até à data, 55.149.301 doses em todo o país.

Um total de 21.765.004 pessoas (número que representa 40,30% da população do país com mais de 12 anos de idade) já têm o processo de imunização completo contra a doença covid-19.

Todas as regiões do país (20) estão classificadas como "zona branca", ou seja, quase sem restrições.

O uso de máscara é apenas obrigatório em espaços públicos interiores fechados.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 3.996.519 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 184,5 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente feito pela agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul ou Brasil.

SCA // EL

Lusa/Fim