Itália regista mais 8.913 casos e 298 mortes nas últimas 24 horas

A Itália registou 298 mortes e 8.913 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, mas com menos 20.000 testes realizados do que no sábado, o que fez aumentar a taxa de positividade para quase 15%, avançou hoje a EFE.