Com estes valores, a Itália totaliza 4.255.434 infetados desde o início da emergência sanitária em fevereiro de 2020, das quais 127.352 morreram.

Os novos casos permanecem no mínimo, ao mesmo nível do mês de setembro de 2020, e hoje foram notificados menos 449 infetados do que na terça-feira, quando se contabilizaram 1.400 casos.

A situação nos hospitais continua a melhorar e das 68.619 pessoas atualmente infetadas, 2.140 estão hospitalizadas, menos 149 do que na véspera, das quais 344 estão em unidades de cuidados intensivos, menos 18.

A campanha de vacinação avança a bom ritmo e 30,47% da população com mais de 12 anos -- mais de 12,45 milhões de italianos -- já recebeu as duas doses, enquanto um total de 47,37 milhões de doses foram administradas.

Desde segunda-feira, todas as regiões do país estão em "zona branca", ou seja, sem restrições, mas com uso obrigatório de máscaras, com exceção do Vale de Aosta, no norte, com uma população de 125.000 pessoas, dos 60 milhões que habitam no país.

No entanto, o uso de máscara vai deixar de ser obrigatório ao ar livre a partir do dia 28 de junho.

A pandemia de covid-19 já provocou, pelo menos, 3.884.538 vítimas mortais em todo o mundo, resultantes de mais de 179 milhões de casos de infeção diagnosticados oficialmente, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença respiratória é provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

