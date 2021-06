Estes números elevam o total de casos para 4.258.458 desde que começou a situação de emergência no país, em fevereiro de 2020, e o de mortos para 127.500.

A pressão sobre os hospitais continua a baixar, havendo hoje menos quatro pessoas nas unidades de cuidados intensivos e menos 28 internados.

Quanto à campanha de vacinação, Itália administrou até agora 50,1 milhões de doses, e quase 18 milhões de pessoas têm a vacina completa, o equivalente a 33,15% da população maior de 12 anos.

Desde hoje, já não é obrigatório usar máscara no país em espaços abertos, e todas as regiões se encontram a partir de hoje classificadas como "zona branca", a de menor risco epidemiológico e com a única restrição de usar máscara em espaços fechados.

"Hoje é um bom dia, porque todo o nosso país se pode permitir um pouco mais de liberdade, mas temos que continuar no caminho da prudência e cautela, porque ainda não ganhámos a batalha; o vírus ainda circula de forma significativa", disse o ministro da Saúde italiano, Roberto Speranza.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 3.925.816 de vítimas em todo o mundo, resultantes de 181.026.547 casos de infeção diagnosticados oficialmente, segundo o balanço feito pela agência noticiosa francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.086 pessoas e foram confirmados 875.449 casos de infeção, de acordo com o mais recente boletim da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, uma cidade do centro da China.

ANC // PMC

Lusa/Fim