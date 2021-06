Comparativamente ao balanço de sábado, há menos 11 mortes e menos 316 infeções diárias.

Desde o início da pandemia, a Itália, o primeiro país europeu a notificar casos de covid-19, totaliza 4.252.976 infetados, 127.270 mortos e 4.037.996 doentes recuperados.

De acordo com as estatísticas oficiais, já foram administradas no país 45.767.366 doses de vacinas, com 28,86% da população (15.655.715 pessoas) com mais de 12 anos a ter a vacinação completa.

Itália espera ter 80% da população vacinada (e assim alcançar a imunidade de grupo) em setembro.

A pandemia da covid-19 provocou, pelo menos, 3.862.364 mortos no mundo, resultantes de mais de 178,1 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência noticiosa francesa AFP.

Em Portugal morreram 17.065 pessoas dos 865.050 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A covid-19 é uma doença respiratória causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, um tipo de vírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China, e que se disseminou rapidamente pelo mundo.

ER // MAG

Lusa/Fim