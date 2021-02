Itália com 270 mortos e 11.641 casos nas últimas 24 horas

A Itália registou 270 mortos e 11.641 casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas, quando 17 das 21 regiões do país se encontram, na escala do risco de infecção, com classificação amarela, a de menores restrições.