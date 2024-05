"Na próxima reunião do Banco Central Europeu, em junho, estão reunidas as condições para um ajustamento da política monetária. A inflação está a cair em todas as componentes e parece-me que surgiu um consenso bastante geral sobre a possibilidade de um corte nas taxas", afirmou Panetta, em conferência de imprensa, após a reunião dos ministros das Finanças do G7, em Stressa, Itália.

Fabio Panetta referiu ainda que os governadores dos bancos centrais do G7 (grupo dos países mais industrializados) expressaram "satisfação com a resistência da economia global".

Por outro lado, notou que a inflação está a cair em todas as principais economias, destacando-se a Europa.

O G7 é composto pelos Estados Unidos, Itália, Japão, Canadá, Reino Unido, França e Alemanha.

Além dos ministros das Finanças do G7, também participaram na reunião a presidente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, o comissário da União Europeia para os Assuntos Económicos, Paolo Gentiloni, o presidente do Eurogrupo, Pascal Donohoe, e o ministro das Finanças da Ucrânia, Serhiy Marchenko.

