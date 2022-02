Israel e Marrocos assinaram um memorando de defesa em novembro passado em Rabat, que permite a venda direta de armamento, na sequência da visita do ministro da Defesa israelita, Beny Gantz, no âmbito do reforço da cooperação após o restabelecimento das relações diplomáticas.

O Ministério da Defesa israelita optou por não comentar este acordo, indicou a agência noticiosa Efe.

Segundo a página digital israelita Globes, que cita fontes internacionais, o diretor executivo da IAI, Boaz Levy, efetuou uma visita secreta a Marrocos e concluiu os pormenores do acordo para a venda deste sistema de defesa para mísseis e que também podem ser aplicados em 'drones', os veículos aéreos não tripulados.

O sistema proporciona a gestão de três tipos de intercetores das componentes Barak do IAI: BArak.MRAD, que interceta mísseis até a distâncias de 35 quilómetros; Barak-LRAD para um raio de 70 quilómetros; e o Barak-ER; para um alcance de 150 quilómetros, explicou a Globes.

Este 'media' on-line também referiu que, segundo frontes da Defesa, Marrocos pediu este sistema de proteção como parte da competição militar que protagoniza com a vizinha Argélia para manter a supremacia militar na zona.

O memorando em Defesa implica um importante avanço no aprofundamento das relações entre Israel e Marrocos, que avançaram na cooperação económica e no turismo bilateral.

Marrocos adquiriu drones Heron da IAI e da unidade Bluebird da IAI, e ainda sistemas de veículos de patrulha robótica do Elbit Systems e intercetores de drones da Skylock, acrescentou a Globes.

