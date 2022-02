Segundo a mesma fonte, Israel completou as primeiras intercetações do C-Dome - um sistema avançado de configuração naval que integrará o "Iron Dome" - a bordo do navio de guerra Sa'ar 6 da Marinha israelita.

Os testes foram realizados pela Organização de Defesa de Mísseis de Israel (IMDO), pela direção para o desenvolvimento de produtos do Ministério da Defesa, pelo exército e pela empresa de armamento Rafael Advanced Defense Systems.

"Saúdo-vos por concluírem estes testes sem precedentes. Os sistemas que estamos a desenvolver como parte da matriz de defesa antimísseis de vários níveis de Israel permitem-nos agir contra elementos iranianos na região e defender-nos contra as suas armas constantemente atualizadas", disse o ministro da Defesa israelita, Benny Gantz, num comunicado.

"Continuamos dois passos à frente deles e continuaremos a desenvolver e a melhorar as nossas capacidades para manter a superioridade de segurança na região e defender os cidadãos e bens do Estado de Israel", sublinhou o ministro, referindo-se ao Irão, visto por Israel como a principal ameaça à sua segurança.

As manobras de testes -- descritas como um "marco histórico" pelo Ministério da Defesa israelita -- consistiram numa série de cenários que simulavam ameaças, incluindo foguetes, mísseis de cruzeiro e aparelhos aéreos não tripulados ('drones'), que o C-Dome foi capaz de intercetar com precisão.

De acordo com o Ministério da Defesa, este teste bem-sucedido demonstra a capacidade operacional da Marinha de Israel para defender os ativos estratégicos e os interesses vitais do Estado de Israel contra ameaças atuais e em evolução.

RJP // SCA

Lusa/Fim