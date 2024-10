A reabertura ocorreu poucos minutos depois do fim do ataque, embora as companhias aéreas ainda demorem cerca de meia hora a retomar as operações, explicou a porta-voz.

No total, o espaço aéreo israelita esteve encerrado durante cerca de uma hora.

A Guarda Revolucionária do Irão confirmou hoje o disparo de mísseis contra Israel em resposta aos assassínios do líder do movimento islamita palestiniano Hamas, Ismail Haniyeh, do líder do grupo xiita libanês Hezbollah, Hassan Nasrallah, e de um general iraniano.

"Com o disparo de dezenas de mísseis balísticos, foram atingidos alvos no coração dos territórios ocupados", declarou o corpo militar de elite iraniano num comunicado, em que esclarece que a operação é uma resposta às mortes de Haniyeh e Nasrallah.

"Advertimos de que se o regime sionista responder militarmente a esta operação, será contra-atacado de forma mais pesada", acrescentou a Guarda Revolucionária iraniana.

Os serviços de emergência israelitas afirmaram não ter, até ao momento, recebido qualquer informação sobre vítimas do ataque, tendo apenas tratado duas pessoas com ferimentos ligeiros provocados por estilhaços em Telavive, algumas pessoas com ansiedade e outras que sofreram ferimentos a caminho de abrigos antiaéreos.

Foram observadas interceções de projéteis nos céus de Jerusalém, e há relatos de ataques no centro de Israel, no deserto do Neguev (sul) e na planície de Sharon (norte).

