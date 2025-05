Israel "não irá cooperar" com reunião de ministros árabes para reconhecer Palestina

Jerusalém, 31 mai 2025 (Lusa) -- Israel "não irá cooperar" com a visita de uma delegação de ministros dos Negócios Estrangeiros árabes à Cisjordânia, prevista para domingo, para discutir o reconhecimento do Estado da Palestina, assegurou hoje um alto responsável do país.