"Uma conduta subterrânea foi localizada dentro de um edifício utilizado pelo Hezbollah. As forças cercaram o edifício, onde estavam escondidos três terroristas da força Radwan", disse o Exército em comunicado, referindo-se à unidade de elite do movimento libanês apoiado pelo Irão.

Depois de quase um ano de fogo transfronteiriço com o Hezbollah, Israel lançou uma intensa campanha de ataques aéreos contra os bastiões do grupo xiita no Líbano em 23 de setembro e, uma semana mais tarde, uma ofensiva terrestre no sul do país.

"Foram encontrados ao lado de inúmeras armas, bem como de equipamento necessário para uma longa estadia", acrescentou o comunicado sobre a operação.

O Exército não especificou quando os combatentes do Hezbollah foram capturados e o movimento libanês não se pronunciou ainda.

No domingo, as forças israelitas anunciaram a captura de um combatente do Hezbollah num túnel no sul do Líbano.

Pelo menos 2.350 pessoas morreram e outras 10.906 ficaram feridas em ataques israelitas no Líbano no último ano, segundo o último balanço das autoridades libanesas.

Do total, pelo menos 1.356 vítimas foram registadas desde 23 de setembro e mais de 1,2 milhões de pessoas foram forçadas a abandonar as suas casas.

HB // PDF

Lusa/Fim