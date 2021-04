"Atualmente [a Convenção do Conselho da Europa sobre o Combate ao Tráfico de Seres Humanos] é considerada o documento internacional mais avançado no domínio do combate ao tráfico de seres humanos, estabelecendo várias medidas para o combater", salientou, em comunicado referido pela agência de notícias espanhola, o Governo israelita.

Aquela Convenção está em vigor em todos os 47 Estados do Conselho, com exceção da Rússia e da República Checa, e foi reafirmada em Portugal em 2008 com o objetivo de prevenir o tráfico de seres humanos, proteger as vítimas e perseguir os traficantes.

A adesão de Israel foi aprovada após uma "revisão minuciosa" dos ministérios governamentais relevantes que determinaram que "Israel cumpre plenamente os termos e requisitos da Convenção".

Para Israel, a adesão "reforça os instrumentos (já existentes) para combater este difícil fenómeno" e permite-lhe "adaptar-se aos novos padrões da escravatura moderna", cita a Efe.

O ministério da Justiça israelita salientou que Israel se encontra atualmente em lugar cimeiro na classificação do Departamento de Estado dos EUA sobre combate ao tráfico de seres humanos.

