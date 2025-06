Isabel Mendes Lopes, que se estreou como deputada e nas funções de líder parlamentar na última sessão legislativa, foi reeleita hoje com votos favoráveis de toda a bancada, agora composta por seis deputados, incluindo o também porta-voz Rui Tavares.

A dirigente tem 43 anos e é engenheira civil, especializada em mobilidade e transportes.

Foi a 'número dois' do partido pelo círculo eleitoral de Lisboa nas últimas eleições legislativas, logo a seguir ao cabeça de lista, Rui Tavares.

É deputada municipal na autarquia da capital desde 2021 e trabalhou no gabinete parlamentar do Livre na Assembleia da República, antes de se estrear no parlamento no ano passado.

Está no Livre desde a sua fundação e é atualmente membro do Grupo de Contacto, órgão executivo do Livre. No XIV Congresso do partido, realizado em maio de 2024, passou a dividir o cargo de porta-voz do partido com Rui Tavares.

A dirigente nasceu no Reino Unido e veio para Portugal aos dois anos. Vive atualmente em Lisboa.

No passado dia 18 de maio, o Livre passou de quatro deputados para uma bancada parlamentar de seis, composta por Rui Tavares, Isabel Mendes Lopes, e Patrícia Gonçalves (eleitos por Lisboa), Jorge Pinto e Filipa Pinto (eleitos pelo Porto) e Paulo Muacho (por Setúbal).

