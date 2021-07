De acordo com as previsões de verão da CE, as perspetivas económicas da Irlanda estão sujeitas a riscos de abrandamento relacionados com potenciais alterações no ambiente fiscal internacional e com o impacto sobre o comércio dos desenvolvimentos na implementação do Protocolo sobre a Irlanda/Irlanda do Norte, mas o desempenho das empresas multinacionais poderá mais uma vez exceder as expectativas.

Depois de ter sido o único país da União Europeia (UE) com crescimento em 2020, as previsões da primavera da CE apontavam para expansões do Produto Interno Bruto (PIB) da Irlanda de 4,6% este ano e de 5% em 2022. Com esta revisão em alta, a Irlanda lidera o crescimento na zona euro este ano e só fica atrás da Roménia no âmbito da União Europeia.

"Espera-se que a recuperação do mercado de trabalho ganhe dinamismo quando os setores de serviços com grande intensidade de mão-de-obra forem totalmente reabertos, uma tendência já bem visível nas semanas observáveis de junho", afirma Bruxelas, sublinhando que "o Governo alargou os esquemas de apoio ao rendimento até ao final do ano, embora seja provável que a sua utilização seja menor do que durante o auge da pandemia", sublinha.

A CE recorda que o PIB real na Irlanda cresceu 7,8% no primeiro trimestre de 2021 face ao mesmo período de 2020, impulsionado por fortes volumes de exportação de empresas multinacionais, mas sublinha que "o desempenho da economia doméstica foi muito mais fraco devido a medidas rigorosas de contenção, com o consumo privado a diminuir 5%".

A construção contraiu-se em quase um quinto a partir do quarto trimestre de 2020, pesando sobre o investimento total, e a queda do consumo e do investimento foi acompanhada por uma diminuição das importações, afirma a CE.

Em relação à taxa de inflação na Irlanda, a CE prevê que esta suba para 1,5% em 2021 antes de descer para 1,2% em 2022.

Em abril e maio, a inflação aumentou substancialmente na Irlanda, principalmente em resultado do aumento dos preços do petróleo.

MC // CSJ

Lusa/Fim