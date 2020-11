"O nosso objetivo é auxiliar o projeto do Parque Nacional da Gorongosa (PNG) na implementação de atividades nas áreas de desenvolvimento humano, conservação, ciência e na promoção de atividades económicas e ecológicas sustentáveis", disse a embaixadora da Irlanda em Moçambique, Nuala O' Brien.

Segundo a diplomata, o montante vai ser disponibilizado ao ritmo de um milhão de euros por ano.

"Somos gratos ao povo Irlandês. Eles compartilham os nossos valores de que todas as crianças devem estar na escola e que a biodiversidade precisa ser protegida para o benefício de toda a humanidade", disse o presidente do Projeto de Restauração da Gorongosa, Greg Carr.

A "conservação da natureza e biodiversidade e o desenvolvimento humano e sustentável das comunidades ao redor do parque" são um dos principais objetivos do projeto, frisou.

"Esperamos que através desta parceria estejamos a contribuir para um futuro em que o PNG seja um símbolo de prosperidade, redução da desigualdade, manutenção da paz e segurança e conservação do meio ambiente", concluiu a embaixadora.

Com pouco mais de quatro mil quilómetros quadrados, o Parque Nacional da Gorongosa apresenta-se como "o principal parque nacional de vida selvagem de Moçambique", localizado na extremidade sul do Vale do Rift do leste africano.

O local está a conhecer uma reposição de espécies nos últimos anos, após décadas de destruição, devido à caça furtiva e à guerra civil que terminou em 1992.

