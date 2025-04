O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, fez este anúncio durante uma reunião governamental, acrescentando que o Irão também espera ter uma reunião na sexta-feira com a França, a Alemanha e o Reino Unido, para discutir as negociações.

As negociações com os EUA serão novamente mediadas pelo Omã, que já tinha acolhido duas anteriores rondas de negociações na capital, Mascate, para além de uma outra ronda na sua embaixada em Roma.

As negociações procuram limitar o programa nuclear do Irão em troca do levantamento de algumas das sanções económicas de amplo alcance que os EUA impuseram à República Islâmica.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou por várias vezes lançar ataques aéreos contra instalações do programa nuclear do Irão se não for alcançado um acordo.

As autoridades iranianas têm admitido que podem vir a desenvolver uma arma nuclear com o seu 'stock' de urânio enriquecido a níveis próximos dos que são usados para fins militares.

