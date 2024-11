"Há investimento de ordem financeira, há investimento muito e muito bem-vindo na área do imobiliário de não residentes e começa-se a desenhar outro tipo de investimento brasileiro", afirmou Pedro Reis aos jornalistas, à margem de uma conferência do Lide, que decorre hoje em Lisboa, reunindo entidades políticas e não só, bem como empresários do Brasil e Portugal.

Em declarações aos jornalistas, destacou que "há um potencial enorme que vai muito além do que tem sido o histórico" do investimento do Brasil.

Acrescentando que se os dois países estiverem "alinhados numa agenda de diplomacia económica" e derem "mais visibilidade a ambos os mercados" o investimento poderá crescer.

Já na sua intervenção, o ministro fez questão de referir os fundos de apoio disponíveis para os investidores, os incentivos ao investimento, bem como as linhas de financiamento disponíveis no mercado português, com "o chapéu" da União Europeia, e ao alcance das empresas brasileiras que operem em Portugal.

Realçou ainda "a complementaridade" que pode haver entre os dois países, que "ainda está muito por acontecer", e onde "ainda há muito para desbravar".

Segundo Pedro Reis, a economia portuguesa "é acima de tudo uma plataforma estratégica", e "um hub interessante", ou "zona de aterragem de investimento", numa era de mudanças a nível global, e que dá "acesso natural" a três grandes mercados: Europa, África e América Latina. "Isso vale como ativo da nossa economia", afirmou.

Mas Portugal também tem investimento em infraestruturas, competitividade energética e segurança, acrescentou, o que é "muito importante" nos dias de hoje.

Por isso, o Governo está "apostado em criar políticas amigas dos investidores", sublinhou, e, neste contexto, entende que o "Estado o melhor que pode fazer é deixar as empresas respirarem e crescerem".

Pelo que o que vai fazer é "promover as condições e fomentar a relação para deixar florescer as parcerias", garantiu.

Empresários, autoridades públicas e investidores brasileiros e portugueses estão reunidos hoje no LIDE Brasil Conferência, que decorre num hotel de Lisboa.

O evento terá como objetivo debater as oportunidades de investimento do Brasil na Europa, voltados para inovação e tecnologia, economia e finanças, economia circular e benefícios ambientais, além de discutir o novo cenário bancário.

Entre os expositores brasileiros estão o Embaixador do Brasil em Portugal, Raimundo Carreiro, o ex-presidente do Brasil, Michel Temer; Mario Sarrubo, secretário Nacional de Segurança Pública; Romeu Zema.

O LIDE Brazil Conference desempenha papel na agenda de debates internacionais, reforçando o Brasil como protagonista em setores relevantes para a economia global, ao reunir lideranças de diferentes segmentos e poderes.

