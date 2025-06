Investigação avalia todas as teorias para queda de avião da Air India, incluindo sabotagem

Nova Deli, 29 ju 2025 (Lusa) - A investigação sobre a queda do Boeing 787 da Air India, em 12 de junho, ao levantar voo de Ahmedabad, no noroeste do país, está a examinar todas as teorias, incluindo sabotagem, indicou hoje o executivo de Nova Deli.