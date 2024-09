A chuva tem caído sem parar desde sexta-feira em Catmandu e deverá manter-se ao longo do fim de semana.

Outras 17 pessoas ficaram feridas e 1.053 foram salvas na capital nepalesa.

O Governo emitiu avisos para todo país devido às previsões de chuva intensa.

Os autocarros não podem circular à noite nas autoestradas e as autoridades recomendam que os automóveis evitem as estradas. As forças de segurança estão em alerta elevado.

Há também relatos de inundações e deslizamentos de terras em outras partes do país.

A época das monções, associada a chuvas intensas, começou em junho e normalmente termina em meados de setembro.

