O documento refere que há probabilidade da ocorrência de enxurradas em alguns municípios das duas províncias, entre as 18:00 de hoje e as 18:00 de terça-feira.

O Inamet recomenda a tomada de medidas de precaução e segurança, face ao risco de ocorrência de descargas elétricas.

O período chuvoso em Angola teve início em 15 de agosto passado e termina em 15 de maio do próximo ano.

Em Angola, as descargas elétricas têm provocado várias mortes, sendo as províncias mais afetadas as do centro e leste do país.

