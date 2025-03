Segundo a informação do IPMA, os distritos de Viseu, Évora, Porto, Faro, Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Portalegre estão sob aviso amarelo entre as 09:00 e as 21:00 de segunda-feira devido às previsões de "aguaceiros, por vezes fortes, pontualmente de granizo e acompanhados de trovoada".

No distrito da Guarda, há o aviso amarelo também por causa da queda de neve entre hoje e terça-feira, com o IPMA a alertar para possíveis perturbações por causa da queda e acumulação de neve e possível formação de gelo, nomeadamente vias condicionadas ou fechadas, danos em estruturas ou árvores ou abastecimentos locais prejudicados.

A possível queda de neve põe o distrito de Vila Real também sob aviso amarelo entre as 06:00 e as 12:00 de segunda-feira, tal como o distrito de Castelo Branco e de Braga.

Nos distritos do Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja e Aveiro, Coimbra e Braga há aviso amarelo por causa da agitação marítima, com ondas entre os quatro e os cinco metros de altura.

O IPMA pôs ainda sob aviso amarelo os distritos de Faro, Setúbal, Santarém e Lisboa por causa do vento, com previsão de rajadas até 75 km/hora, em especial no litoral.

