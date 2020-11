Ainda não incluídos na lista do Património Cultural do território, estes 12 bens imóveis foram propostos para classificação por refletirem "as características culturais locais", apresentarem "documentação completa e bem fundamentada", cumprirem "todos os requisitos para a classificação" e necessitarem "urgentemente de obras de conservação" ou se encontrarem "em risco", disse a vice-presidente do IC, Leong Wai Man.

O terceiro grupo proposto para classificação de bens imóveis de Macau "abrange vários tipos de edifícios, desde instalações públicas a edifícios religiosos, sítios arqueológicos e residências unifamiliares", salientou, em conferência de imprensa.

O IC apresentou os 12 bens imóveis, que incluem, entre outros, vestígios arqueológicos do antigo colégio e três troços do antigo muro, parte das Ruínas do Colégio de S. Paulo (em Macau), e um edifício construído pelo arquiteto português Carlos Rebelo de Andrade em 1919 e um dos primeiros exemplares no território do modelo da arquitetura residencial de estilo "Casa Portuguesa".

Neste "terceiro grupo" foram também incluídas a Vila de Nossa Senhora, antiga leprosoaria de Ká-Hó, fundada em 1885, e a igreja de Nossa Senhora das Dores, inaugurada em 1966, ambas em Coloane.

Atualmente, existem em Macau 147 imóveis classificados, indicou Leong Wai Man.

A consulta pública, aberta a todos os residentes, vai decorrer entre 25 de novembro e 23 de janeiro do próximo ano.

