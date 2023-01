Em comunicado enviado à Lusa, o instituto Camões especifica que o apoio financeiro do Banco Santander Totta "destina-se ao pagamento de bolsas de estudo oferecidas para a frequência de cursos superiores lecionados em Portugal e em língua portuguesa".

"Durante a vigência do último protocolo foram atribuídas 14 bolsas a estudantes dos seguintes países: Argentina, Canadá, Espanha, França, Polónia e Reino Unido", acrescenta.

Segundo o Camões, o Banco Santander foi das primeiras instituições a ter em 2017 o estatuto de Empresa Promotora da Língua Portuguesa (EPLP), "iniciativa que conta já com 13 empresas aderentes, de várias áreas de negócio e com diferentes modalidades de contribuição".

"A valorização e a promoção do português, enquanto língua de negócios, estão também ligadas aos processos de internacionalização das empresas, que podem tirar partido da associação das respetivas marcas e produtos ao valor global da língua portuguesa", acentua o Camões no comunicado.

A renovação do protocolo foi assinada pelo presidente do Camões, João Ribeiro de Almeida, e pelo administrador do Banco, Miguel Belo de Carvalho.

