Inspetor da ASAE acusado de divulgar à comunicação social dados da instituição

O Ministério Público (MP) acusou um inspetor da ASAE de, numa entrevista a um canal televisivo, divulgar conteúdos relacionados com fiscalizações, dados de agentes económicos fiscalizados e emails de alerta do sistema, adiantou hoje a Procuradoria-Geral Regional do Porto.