O anúncio foi feito no final do discurso com que encerrou a convenção: "Portugal precisa da Mariana Leitão", disse, suscitando aplausos no pavilhão Paz e Amizade, em Loures.

A "defesa da liberdade", do rigor e a credibilidade são "aspetos essenciais" para o perfil que a IL considera que um candidato presidencial deve ter, disse Rui Rocha.

"Mas o desafio que o país tem pela frente é ainda maior", disse, afirmando que Portugal "precisa de esperança, coragem e ambição".

Mariana Leitão, 42 anos, gestora, é líder parlamentar da IL, eleita deputada pela primeira vez em 2024, enquanto "número dois" pelo círculo eleitoral de Lisboa.

Foi chefe de gabinete do Grupo Parlamentar entre 2022 e 2024 e, entre 2020 e 2022, presidente do Conselho Nacional. É licenciada em Relações Internacionais e aderiu à IL em 2019, já tendo sido igualmente deputada municipal em Oeiras.

