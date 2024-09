O Índice de Preços no Consumidor registou em agosto um acréscimo de 16,99 pontos percentuais em relação ao período homólogo (agosto 2023), mas desacelerou em termos mensais, seguindo uma tendência que já mostrara nos três meses anteriores, segundo os dados do INE.

A classe alimentação e bebidas não alcoólicas foi a que mais contribuiu para o aumento do nível geral de preços com 0,95 pontos percentuais durante o mês de agosto, seguida das classes educação com 0,17 ponto percentual, saúde com 0,09 pontos percentuais e bens e serviços diversos com 0,08 pontos percentual.

Em Luanda, a inflação em agosto situou-se em 40,56%, um acréscimo de 25,20 pontos percentuais face a igual período do ano anterior, registando-se uma desaceleração mensal.

O Índice de Preços no Consumidor Nacional na capital angolana registou uma variação de 1,63% entre julho e agosto de 2024, uma desaceleração de 0,11 pontos percentuais.

A classe educação foi a que registou o maior aumento de preços com 15,47%. Destacam-se também os aumentos dos preços verificados nas classes bebidas alcoólicas e tabaco com 2,55%, hotéis, cafés e restaurantes com 2,05% e saúde com 2,04%.

DYAS // ANP

Lusa/Fim