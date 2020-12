Indonésia atinge os 700 mil infetados e mais de 20.800 mortos

A Indonésia, o quarto país mais populoso do mundo, atingiu hoje o máximo de óbitos por covid-19, com 258 mortes, e ultrapassou os 700 mil infetados desde o início da pandemia, enquanto se espera pelo anúncio do início da vacinação.