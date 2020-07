A nova contagem oficial é de 604.641 casos, com 100 mil registados só nos últimos quatro dias.

O ministro da Saúde indiano indicou ainda que o novo coronavírus já matou 17.834 pessoas no país desde o início da pandemia.

Os estados das cidades de Bombaim e Nova Deli continuam a estar entre os mais atingidos.

Apesar do aumento do número de infeções, Goa, popular destino de férias, decidiu hoje abrir ao turismo, com o Governo da antiga colónia portuguesa a permitir a reabertura de 250 hotéis, após mais de três meses de confinamento. Os turistas terão de apresentar certificados negativos da doença ou fazer o teste à chegada.

Até o momento, Goa, um dos estados menos afetados, registou 1.387 casos positivos e quatro mortes.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 512 mil mortos e infetou mais de 10,56 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

