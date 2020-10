Desde o início da pandemia, a Índia contabilizou 104.555 óbitos provocados pela doença, com o total de infetados a rondar atualmente os 6,75 milhões.

Apesar de nas últimas três semanas ter havido uma redução gradual dos novos casos, que chegaram a ultrapassar os 90 mil por dia, a Índia continua a ser o segundo país do mundo com mais infeções confirmadas.

Quase 50% das mortes registaram-se em oito estados indianos, com dez estados a concentrarem 77% do total de casos ativos no país, de acordo com o Ministério da Saúde indiano.

A Índia tem o maior número de doentes recuperados do mundo, com uma taxa de recuperação de 84%, segundo a mesma fonte.

O Governo anunciou a reabertura de cinemas a partir de 15 de outubro, com metade da capacidade, invocando a elevada taxa de recuperação como argumento para a retoma progressiva dos setores económicos.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e quarenta e cinco mil mortos e mais de 35,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

PTA // EJ

Lusa/Fim