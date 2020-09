A Índia é o segundo país com o maior número de casos do mundo. Apesar disso, o primeiro-ministro aliviou restrições e na quarta-feira terminou com alguns dos confinamentos locais, defendendo que a Índia tem de continuar a lutar contra a covid-19, mas também de se focar na revitalização da economia.

As declarações de Narendra Modi foram realizadas no mesmo dia em que o ministro das Ferrovias, Suresh Angadi, morreu de covid-19, quase duas semanas depois de ser internado num hospital de Nova Deli.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 971.677 mortos e mais de 31,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

