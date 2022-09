As bandeiras do parlamento indiano, casa do Presidente, Forte Vermelho e outros escritórios do Governo em Nova Deli encontram-se a meia haste.

Os eventos de entretenimento oficiais também foram cancelados "como uma demonstração de respeito", indicou o Ministério do Interior.

Não quinta-feira, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, destacou a dedicação de Isabel II, que morreu aos 96 anos, no Castelo de Balmoral, na Escócia, após mais de 70 anos do mais longo reinado da história do Reino Unido.

Elizabeth Alexandra Mary Windsor nasceu em 21 de abril de 1926, em Londres, e tornou-se Rainha de Inglaterra em 1952, aos 25 anos, na sequência da morte do pai, George VI, que passou a reinar quando o seu irmão abdicou.

A rainha Isabel II e o príncipe Filipe visitaram a índia três vezes -- 1961, 1983 e 1997.

O rei Carlos III, que foi oficialmente proclamado monarca no sábado, também já visitou o país.

