Um oficial de polícia, sob anonimato, disse à agência de notícias EFE que foram demolidas três casas nos distritos de Pulwama, Kulgam e Shopian para enviar uma mensagem forte aos insurgentes, famílias e simpatizantes.

Além disso, foram efetuadas várias detenções em toda a região de suspeitos de terrorismo ou de cumplicidade com o terrorismo, acrescentou o oficial de polícia.

Entre as últimas estruturas demolidas conta-se a casa de um comandante do grupo armado paquistanês Lashkar-e-Taiba (LeT), segundo os meios de comunicação indianos.

As autoridades indianas demoliram na sexta-feira duas outras estruturas pertencentes a presumíveis rebeldes envolvidos no ataque de terça-feira passada na zona de Pahalgam, na Caxemira indiana, no qual morreram 26 pessoas, na sua maioria indianos.

Os residentes locais acusaram as forças de segurança de utilizarem explosivos, que, segundo eles, danificaram casas e bens civis nas proximidades. Segundo a EFE, fotos e vídeos publicados nas redes sociais mostram pilhas de escombros e estruturas vizinhas parcialmente desmoronadas.

O atentado de Pahalgam, o mais grave ataque contra civis na região de Caxemira desde março de 2000, provocou uma grave crise diplomática entre a Índia e o Paquistão.

Nova Deli afirma que dois dos atacantes são cidadãos paquistaneses, o que se vem juntar às habituais acusações de que Islamabad está a apoiar os rebeldes na Caxemira indiana. O território está sob revolta armada desde 1989 e os dois países disputam a sua soberania.

O ataque foi reivindicado pela Frente de Resistência (TRF), segundo um comunicado divulgado pelos meios de comunicação indianos.

Esta organização armada foi proibida pela Índia em 2023, acusada de promover o terrorismo na Caxemira, e é considerada uma ramificação do LeT, o grupo responsável pelos atentados de 2008 em Mumbai.

