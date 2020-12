"Os membros da comunidade indiana preocupam-se com Moçambique e estão a contribuir com o valor no âmbito dos seus esforços de prestação de ajuda aos deslocados internos em Cabo Delgado", disse Rajeev Kumar, alto-comissário da Índia, citado hoje pela Televisão de Moçambique.

O montante foi doado pela comunidade indiana residente em Moçambique e pelo alto-comissário da Índia.