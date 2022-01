Apesar de os casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2, a Comissão Eleitoral indiana defende que manter as eleições é "essencial para manter a governabilidade democrática" do país, disse aos jornalistas o diretor daquele organismo, Sushil Chandra.

As legislativas nos estados de Uttar Pradesh, Goa, Manipur, Punjab e Uttarakhand servirão para escolher 690 deputados regionais a partir da primeira semana de fevereiro.

Em Uttar Pradesh, que elege o maior número de representantes, o processo decorrerá em sete fases entre 07 de fevereiro e 10 de março.

Naquele estado, considerado um bastião do partido Bharatiya Janata Party (BJP), têm-se realizado grande comícios de campanha, alguns dos quais com o primeiro-ministro Narendra Modi, mas a comissão eleitoral proibiu novos comícios até 15 de janeiro, atendendo ao aumento do número de contágios.

Para tentar evitar a propagação do vírus, haverá mais assembleias de voto e estas estarão abertas em horário alargado.

Na Índia foram registados 141.986 casos de contágio, com os números diários a aumentarem sucessivamente.

APN // EA

Lusa/Fim